Ein Bergsteiger hat in Österreich seinen geschwächten Begleiter am Wegesrand liegen lassen und ist allein weitergegangen. Ein weiterer Bergsteiger entdeckte den geschwächten 64-Jährigen am späten Sonntagabend in rund 1950 Meter Höhe am Zustieg zum Ingolstädter Haus (Land Salzburg) und alarmierte die Bergrettung, wie es in einer Mitteilung hieß.