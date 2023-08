Nach Überschwemmungen durch anhaltende heftige Regenfälle im Süden Österreichs ist keine Entspannung in Sicht. In St. Paul im Bezirk Wolfsberg in Kärnten erwarten die Behörden am Samstag eine weitere Hochwasserwelle – vorsorglich wurden am Freitagabend 70 Haushalte evakuiert, wie die Nachrichtenagentur APA berichtete. Für Samstag rechnen die Behörden wegen der Überschwemmungen mit Chaos im Urlaubsverkehr an der österreichisch-slowenischen Grenze.