In Österreich ist eine weitere Leiche auf einem Gletscher gefunden worden. Wie die Salzburger Polizei am Montag mitteilte, entdeckten zwei Wanderer vergangene Woche die Überreste eines Mannes im Bereich des Hochgruberkees auf etwa 2800 Meter Höhe. Der Tote wurde von der Unfallstelle in der Nähe von Fusch an der Großglocknerstraße ins Tal geflogen.