Eine 28-jährige Deutsche ist bei einer Klettersteig-Tour in Österreich tödlich verunglückt. Die Frau aus Heidelberg war am Samstag allein im Kleinwalsertal unterwegs, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie beging den Mindelheimer Klettersteig bei Mittelberg (Vorarlberg). Dabei verlor sie aus unbekannten Gründen den Halt und stürzte 200 Meter über einen steilen und felsigen Hang ab.