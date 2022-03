Österreich Bayerischer Skifahrer hält sich an Gondel fest und stürzt ab

Noch schnell in die Gondel, obwohl sie eigentlich weg ist? Für einen 28-Jährigen endete ein Skiausflug in Tirol in der Klinik, weil er aus mehreren Metern abstürzte. Passanten verhinderten womöglich Schlimmeres.