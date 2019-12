Tödliches Unglück Vater kommt bei Flugzeugabsturz ums Leben, Töchter überleben

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Österreichs ist am Samstag der deutsche Pilot ums Leben gekommen. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Rote Kreuz berichtete, hatten auch seine neun und elf Jahre alten Töchter in der Maschine gesessen. Die Kinder überlebten das Unglück im Salzburger Pinzgau, wurden aber verletzt und in Krankenhäuser in Zell am See und Schwarzach gebracht.

Der Absturz ereignete sich dem Bericht zufolge in Fusch an der Glocknerstraße im Bezirk Zell am See. Die Feuerwehr, die Bergrettung und das Rote Kreuz hatten zunächst Schwierigkeiten, das Wrack zu finden. "Es liegt mitten im Wald", beschrieb Rot-Kreuz-Einsatzleiter Anton Voithofer laut "Salzburger Nachrichten" die Örtlichkeit. Zudem behinderten Schnee, Regen und dichter Nebel die Sicht.

Heftige Schnee- und Regenfälle haben auch in Italien ein Wetterchaos verursacht und mindestens einen Menschen das Leben gekostet. Ein Autofahrer in der Region Friaul-Julisch Venetien im Nordosten des Landes wurde getötet, als er mit seinem Wagen auf eine überflutete, für den Verkehr gesperrte Straße fuhr, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag berichtete.

Venedig mit Hochwasser von 120 Zentimetern

Demnach hatte der Mann noch den Rettungsdienst anrufen können, wurde aber später mit seinem Auto in die Fluten gerissen. Er konnte von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden.

In Venedig stand das Hochwasser am Samstagmorgen 120 Zentimeter über dem normalen Meeresspiegel. Damit waren rund 30 Prozent der Stadt unter Wasser. Am Sonntag und Montag sollte das Hochwasser auf bis zu 130 Zentimeter ansteigen und fast die Hälfte der Stadt bedecken.

Die Lagunenstadt leidet noch immer unter den Folgen des katastrophalen Hochwassers, das am 12. November fast das ganze historische Zentrum überflutet und enorme Schäden angerichtet hatte. Damals war das Wasser auf 187 Zentimeter über den normalen Meeresspiegel gestiegen.

Die Wetterkapriolen haben am Samstag auch den alpinen Ski-Weltcup lahmgelegt. Nach der Absage der Männer-Abfahrt im Grödnertal wegen Schneefalls, Regens und Nebels sowie der ungünstigen Prognose für den weiteren Tagesverlauf gab der Internationale Skiverband FIS am späten Samstagvormittag auch die Absage der Abfahrt der Frauen in Val d'Isere/Frankreich bekannt: In den Hochsavoyen hatte es über Nacht erneut stark geschneit.