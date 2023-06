Eine Wanderin aus dem Allgäu ist auf der Bretterspitze in Tirol in Österreich tödlich verunglückt. Zwei deutsche Bergsteiger hätten die leblose 39-Jährige am Samstagnachmittag auf einer Höhe von etwa 2600 Metern gefunden, sagte ein Sprecher der Tiroler Landespolizei. Die Polizei habe den Leichnam aus dem felsigen und abschüssigen Gelände bei Hinterhornbach mit einem Hubschrauber geborgen.