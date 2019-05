In Hessen ist ein Mann nach einem Sturz mit seinem Rasenmäher gestorben. Der 79-Jährige fuhr laut Polizei mit einem Sitzmäher in Oestrich-Winkel zu dicht an seine Grundstücksmauer.

Er sei dann mit dem Mäher über die Mauer gestürzt. Der Mann sei eine Böschung hinab zwei Meter in die Tiefe gefallen.

Die Lebensgefährtin habe ihn gefunden. Rettungskräfte hätten vergeblich versucht, dem Senior zu helfen.