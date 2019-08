Die Offenburger Feuerwehr hat ein Kätzchen aus der Kanalisation gespült - und es so gerettet. Das Junge sei völlig unterkühlt und erschöpft gewesen, teilten die Einsatzkräfte mit.

Laut der Mitteilung vernahmen Mitarbeiter einer Disco in Offenburg ein "klägliches Wimmern" aus einem Kanalschacht. Sie hätten nachgesehen und ein Kätzchen entdeckt, das in einem Kanalrohr in etwa vier Metern Tiefe gehockt habe. Die Zeugen riefen die Feuerwehr.

Den Feuerwehrleuten sei es nach mehreren Anläufen gelungen, das Tier zu retten. Man habe es mit mehreren Litern Löschwasser aus dem Rohr gespült. Das Tier sei nun bei einer Ärztin. Der Einsatz habe zwei Stunden gedauert, neun Helfer seien beteiligt gewesen.