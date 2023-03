Ganz in Präsidentenmanier inszenierte sich Trump bei seinem Besuch am Unglücksort als Wohltäter. Er habe Tausende Flaschen Trinkwasser nach East Palestine liefern lassen, verkündete er vom Rednerpult in der örtlichen Feuerwache, auf dem Kopf seine markante rote Baseballmütze, auf der in weißen großen Lettern sein Wahlkampfslogan »Make America Great Again« geschrieben stand. Die Menschen sollten aber aufpassen, dass sie eine der Flaschen bekämen, auf der sein Name stehe, »Trump Wasser«, sagte er. Das sei besser, fabulierte er.