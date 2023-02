Ein überhitztes Radlager war laut Behördenangaben der Grund für das Zugunglück im US-Bundesstaat Ohio, bei dem große Mengen hochgiftiger Chemikalien in die Umwelt gelangten. In einem vorläufigen Untersuchungsbericht, der Donnerstag veröffentlicht wurde, beschrieb die US-Verkehrssicherheitsbehörde den Hergang des Unfalls. Demnach haben Detektoren am Gleisrand entlang der Strecke einen starken Temperaturanstieg bei einem der Radlager festgestellt. Innerhalb von knapp 50 Kilometern sei die Temperatur um fast 120 Grad Celsius angestiegen.