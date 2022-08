Über keinen Partysong wird momentan so viel diskutiert wie über »Layla«. Auf dem Oktoberfest wird das Lied – wegen seines fragwürdigen Textes umstritten – zumindest nicht verboten sein. »Wer es spielen will, soll es spielen, wer es nicht spielen will, soll es nicht spielen«, sagte der Wiesnchef und Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) in München. »Wir sind weder Kultur- noch Sprachpolizei.«