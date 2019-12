Ein Hagelschauer hat Autofahrer auf der Autobahn 29 bei Oldenburg überrascht und zu einer tödlichen Massenkarambolage geführt. Ein 21-Jähriger, der als Beifahrer in einem der Autos saß, erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Insgesamt waren demzufolge elf Fahrzeuge am Samstagnachmittag ins Schleudern geraten und ineinander gefahren. Sanitäter versorgten elf Verletzte und brachten sie zur Behandlung ins Krankenhaus.

Zehn der elf Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. In Richtung Wilhelmshaven war die Autobahn bis in die Nacht gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte den Ermittlern zufolge im sechsstelligen Bereich liegen.