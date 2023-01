Polizisten und Jugendliche haben im niedersächsischen Oldenburg einen Mann bei eisigen Temperaturen vor dem Ertrinken in einem Fluss gerettet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der bereits stark unterkühlte 27-Jährige am Samstagabend nahe einer Eisenbahnbrücke in der Hunte entdeckt worden.