US-Opfer von Waffengewalt und Naturkatastrophen Der "Cross Man" geht in Ruhestand

Der Schreiner Greg Zanis hat sehr viele Unglücksorte in den USA gesehen, reiste überallhin.

23 Jahre lang erinnerte der Amerikaner mit seinen selbst gezimmerten weißen Kreuzen, Monden oder Davidsternen an die Opfer von Gewalttaten und Naturkatastrophen. Er gedachte der Opfer der Schulmassaker in Columbine, Newtown und Parkland. Er stellte Kreuze nach den Massenmorden beim Musikfestival in Las Vegas und im Nachtklub in Orlando auf, nach Tornados und den verheerenden Bränden in Kalifornien.

Über die Jahre baute der "Cross Man" 27.000 Mahnmale, die er mit seinem Truck zu den Tatorten und Unglücksstätten brachte. "Ich hoffe, dass ich die Menschen in ihrer Trauer zusammengeführt habe. Dass ich Liebe statt Hass bringen konnte", sagte Zanis dem US-Fernsehsender CNN.

2019 traf ihn besonders hart. Greg Zanis fertigte auch fünf Kreuze, die er nicht durchs Land fahren musste. Zum ersten Mal seit der Gründung seiner Organisation "Crosses for Losses" waren seine Nachbarn betroffen. Ein ehemaliger Arbeiter hatte in einer Fabrik in Chicago fünf Kollegen erschossen. "Das traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich hatte das nicht kommen sehen", sagte Zanis der New York Times.

Nun hat er angekündigt, keine weiteren Mahnmale mehr aufzustellen. Sein Engagement habe ihn an den Rand des Ruins gebracht, es zehre an seiner Psyche. Die Schüsse in einem Einkaufszentrum in El Paso im August dieses Jahres hätten ihn fertiggemacht. Bei dem Angriff waren 22 Menschen getötet worden.

Zanis erlitt einen Zusammenbruch. Hitze und Schlafmangel setzten ihm zu. "Als ich dann hörte, es habe zwei weitere Opfer gegeben, kollabierte ich", sagte Zanis.

Seit dem Massenmord in Orlando 2016 habe er kaum mehr innehalten können, so Zanis. Bei dem Massaker tötete ein Einzeltäter 49 Menschen. "Dieses Land brachte mich dazu, eine Zeitlang jede Woche auf der Straße zu sein. Ich bin 850.000 Meilen gefahren, um Kreuze aufzustellen."

"Crosses for Losses" finanzierte sich über Spenden. Die Zuwendungen konnten den Aufwand allerdings nicht decken, sagt Zanis, er gehe deshalb mit etwa 14.000 Dollar Schulden in den Ruhestand. Er hoffe, dass eine gemeinnützige Organisation nun sein Werk fortführe.