Beim Stand-up-Paddling ist eine Zehnjährige in Niedersachsen verunglückt. Das Mädchen gehörte zu einer Gruppe, die auf einem Kindergeburtstag in Begleitung eines Guides auf der Aller in Oppershausen bei Celle unterwegs war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte . An einer Schleuse sollten demnach am Mittag alle Stehpaddler an einem Steg anlegen, doch die Zehnjährige verpasste den Steg und wurde in Richtung Wehr abgetrieben.