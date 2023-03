Seaquarium von Miami Orca Lolita wird nach 53 Jahren in Gefangenschaft freigelassen

Jahrzehntelang war sie die Hauptattraktion im Seaquarium von Miami. Tagein tagaus legte Orca Lolita eine Show nach der anderen hin. In einem Becken, das nur viermal so lang ist wie das Tier selbst. Im März 2022 war damit nach mehr als 50 Jahren Schluss. Doch auch den Ruhestand fristete Lolita weiter in ihrem Mini-Becken. Am Donnerstag dann die große Neuigkeit: Der Wal, der als Lolita bekannt und später Toki genannt wurde, wird freigelassen. Das teilte das Seaquarium auf einer Pressekonferenz mit. Man habe mit den Aktivistinnen und Aktivisten von »Friends of Toki« eine »verbindliche Vereinbarung« getroffen, das Tier innerhalb der nächsten zwei Jahren freizulassen.