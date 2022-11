Am 2. März wurden Ridgeways Frau Rachel drei Embryos eingesetzt, die als »überzählig«, also ungenutzt, bei ungefähr minus 200 Grad Celsius in flüssigem Stickstoff aufbewahrt worden waren. Und zwar seit dem 22. April 1992.

Manche Menschen mit Kinderwunsch, die eine In-vitro-Fertilisation durchführen lassen, produzieren mehr Embryos als sie brauchen. Dies ist einer der zentralen Punkte, warum das Prozedere in manchen Staaten gar nicht erlaubt ist und harsch kritisiert wird: Was soll mit solchen Embryos passieren? Man könne menschliches Leben ja nicht einfach »entsorgen«, so die ethischen Bedenken.