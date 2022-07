Ein 700 Kilogramm schweres Walross namens Freya sorgt in Norwegen für Schlagzeilen, weil es im Oslo Fjord zum Sonnen und Ausruhen in kleine Boote klettert – die jedoch unter seinem Gewicht nachgeben und sinken. Das Walross wurde in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Schottland gesichtet, bevor es schließlich in der Bucht Frognerkilen in Oslo landete. Weit weg von seiner Heimat am Polarkreis hat das Tier mehrere kleine Boote und Schlauchboote, die an der Küste verankert waren, versenkt, wie unter anderem Euronews berichtet.