Es sollte ein prachtvoller Abschied vom Winter werden – und endet in einer Tragödie. Beim Aufbau eines Osterfeuers im nordhessischen Diemelsee ist am Karsamstag ein 31-Jähriger ums Leben gekommen. Zudem wurden sieben Männer schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die bereits aufgeschichtete Holzkonstruktion sei zusammengebrochen, mehrere Personen wurden unter den Holzscheiten begraben. Der 31-Jährige sei trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unglücksort gestorben, teilte die Polizei mit.