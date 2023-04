5 / 11

Rom – Die Karfreitagsprozession am Kolosseum findet am späten Abend statt. Ausnahmsweise fehlte dieses Jahr ein entscheidender Gast: Papst Franziskus kam nicht. Wegen der (für italienische Verhältnisse) kühlen Temperaturen blieb der 86-Jährige in seiner Residenz. In der vergangenen Woche war Papst Franziskus mit einer Bronchitis ins Krankenhaus eingewiesen worden. Um an Kriege und Leid in der Welt zu erinnern, trugen Geflüchtete, die in Italien leben, das Kreuz.