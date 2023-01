In Osterweddingen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt hat es am Donnerstagmorgen eine Detonation in einer Rettungswache gegeben. Der Auslöser sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Aktuell sei nicht von einem vorsätzlichen Handeln auszugehen. Zunächst hatte die »Volksstimme« über die Explosion berichtet.