Bei den vier Insassen soll es sich spanischen Medienberichten zufolge um eine deutsche Familie handeln. Der Kölner »Express« schreibt , dass ein stadtbekannter Unternehmer, seine Frau, ihre Tochter und ein Mann in deren Alter in dem Flugzeug saßen. Laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA war der Jet in Österreich auf ein deutsches Unternehmen registriert.