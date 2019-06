Ein Großbrand hat ein Hotel in Mecklenburg-Vorpommern schwer beschädigt. Im Haupthaus des "Ostseehotels Wustrow" sei ein Feuer ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Der Schaden beträgt laut Polizei mindestens zwei Millionen Euro.

Ein Gast hatte demnach am Freitag um kurz vor 23 Uhr Rauch bemerkt und das Personal informiert. Die "Ostsee-Zeitung" berichtet, der Mann habe ein Bier trinken wollen, auf dem Weg zum Restaurant aber Qualm bemerkt. Das Personal habe daraufhin Alarm ausgelöst.

71 Personen hätten sich in Sicherheit gebracht. Innerhalb kürzester Zeit breiteten sich die Flammen der Polizei zufolge auf das komplette Reetdach des Strandhotels aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Durch das schnelle Eingreifen der mehr als 160 Helfer konnte laut Polizei ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Häuser verhindert werden. Erst am Samstagmorgen war der Brand gelöscht.

Das Haupthaus des Hotels wurde durch die Flammen fast vollständig zerstört, wie Bilder zeigen. In dem Gebäude befanden sich Hotelzimmer, das Restaurant und eine Bar. Die Gäste wurden zum Teil in umliegenden Hotels untergebracht. Es gab der Polizei zufolge keine Verletzten.

Wie es zu dem Brand kam, ist unklar. Hinweise auf Brandstiftung fanden die Ermittler bisher nicht.