Seenotretter und eine Bootsbesatzung haben in der Ostsee einem schiffbrüchigen Segler geholfen, der sich zuvor offenbar mehrere Stunden an einer Schwimmreuse festgeklammert hatte. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Donnerstag mitteilte, entdeckte und meldete die Besatzung einer Jacht am Mittwochnachmittag den Segler in einer Reuse im Stettiner Haff.