Sorge in Los Angeles Muss Hollywoods Star-Puma sterben?

P-22 ist ein Star. Seit Jahren lebt der Puma in einem Park in Los Angeles und ließ die Menschen in Ruhe. Nun hat das Tier einen Hund getötet, andere angegriffen – und die Behörden haben die Wildkatze eingefangen.

, Los Angeles Von Philipp Wittrock