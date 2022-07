Helfer bringen in der pakistanischen Provinz Belutschistan derzeit mindestens 50.000 Familien aus ihren Dörfern vor außergewöhnlichen Überflutungen in Sicherheit. Bei den Rettungsarbeiten kämen Hubschrauber und Boote zum Einsatz, meldeten pakistanische Behörden am Mittwoch. Sturzfluten hätten Brücken und Straßen zerstört.