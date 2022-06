Bei einem Busunglück im Südwesten Pakistans kamen am Mittwoch mindestens 22 Fahrgäste, darunter auch Kinder, ums Leben. Der Bus kam im Bezirk Qilla Saifullah in der Provinz Baluchistan von einer schmalen Bergstraße ab und stürzte in eine Schlucht, wie ein Regierungsbeamter der Nachrichtenagentur AP sagte.