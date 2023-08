Ein Augenzeuge beschrieb der Nachrichtenagentur dpa den Notfall als härtesten Tag in seinem Leben. »Mütter, Väter und andere Verwandte hatten ihre Augen auf die Gondel gerichtet, die mitten in der Luft schwebte«, sagte der Anwohner. Als das erste Kind in Sicherheit gebracht wurde, brachen alle in Freude aus. »Wir hoffen, dass sie alle bald zurückkehren werden«, sagte der Mann.

Medikamente und Wasser überreicht

In weiten Landesteilen verfolgten Bewohner die Rettungsaktion, die als äußerst riskant gilt, im Fernsehen. »Jede kleine Fehlkalkulation kann zu einer Katastrophe führen«, sagte der Rettungsbeamte Bilal Faizi der dpa. Sorgen bereiteten den Helfern auch die Wetterbedingungen in den Bergen, die sich schnell ändern können. Auch die Rotorbewegungen des Militärhubschraubers könnten das Stahlseil destabilisieren. Medikamente und Wasser habe ein Soldat den Kindern zu Beginn der Rettungsaktion bereits überreicht.