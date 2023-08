Retter hatten acht Personen aus einer Seilbahngondel befreit, die in Hunderten Metern Höhe nur noch an einem Stahlseil hing. Spezialkräfte der Armee retteten die ersten Kinder per Hubschrauber, bevor es dunkel wurde und die Rettung aus der Luft abgebrochen werden musste. Dann hangelten sich Retter am Seil zur Gondel, um die weiteren Menschen in Sicherheit zu bringen.