Schiff nur für 20 bis 25 Personen ausgelegt

Muhammad Umar, der an dem beliebten Ausflugsziel Tee und Snacks verkauft, berichtete von Dutzenden Eltern und Angehörigen, die seit Sonntag am Unglücksort ausharrten. »Jedes Mal, wenn ein Opfer gesichtet wurde, eilten sie zu den Tauchern, um zu schauen, ob es ihr Sohn war, und jedes Mal hörten wir sie schreien vor Schmerz und Pein«, sagte er der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag am Telefon. Er habe solche Szenen noch nie in seinem Leben gesehen.