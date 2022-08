Schutz am Rand einer Autobahn

»Ich habe in meinem Leben noch nie so schwere Überschwemmungen wegen Regenfällen gesehen«, sagte der etwa 80 Jahre alte Bauer Rahim Bakhsh Brohi der Nachrichtenagentur AFP in Sukkur in der südlichen Provinz Sindh, wo mehr als 800.000 Hektar Ackerfläche überschwemmt wurden. Wie viele andere Bewohner ländlicher Gebiete in Pakistan suchte er Schutz am Rand einer Autobahn, da die höhergelegenen Nationalstraßen zu den wenigen Flächen gehören, die nicht unter Wasser stehen.