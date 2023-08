Freiwilliger wird als Nationalheld gefeiert

Mit Einbruch der Dunkelheit und starkem Wind sah sich das Militär dann gezwungen, den Rettungseinsatz zu unterbrechen. Mutige Anwohner setzten die Rettung jedoch nach enger Absprache mit dem Militär fort. Sie hangelten sich mit Vorrichtungen an dem verbliebenen Drahtseil zur Gondel vor und befreiten zuerst drei weitere Schüler und dann die restlichen Insassen – Bewohner in ganz Pakistan fieberten mit. Sahib Khan, ein junger Retter der sechs geehrten Freiwilligen, der die Aktion leitete, wurde am Donnerstag in Islamabad als Nationalheld gefeiert.