Stärkster Monsunregen seit 30 Jahren Mehr als 500 Tote nach Sturzfluten in Pakistan

In manchen Regionen regnete es viermal so viel wie im Jahresdurchschnitt: In Pakistan sind Hunderte Menschen gestorben, Zehntausende Häuser wurden zerstört und Straßen weggespült. Vielerorts werden die Lebensmittel knapp.