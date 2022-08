Es sind Fluten von historischem Ausmaß, mit denen Menschen in Pakistan aktuell kämpfen. Die Monsun-Saison sorgt in dem Land jedes Jahr für große Probleme, aber diesmal ist die Lage besonders schlimm. Am stärksten ist die Region Sindh im Süden des Landes betroffen. Die Menschen sind verzweifelt – und wütend.

Flutopfer:

»Das Wasser ist überall um uns herum. Die Bevölkerung ist sehr beunruhigt. Alle Geschäfte sind zerstört, die Häuser stehen voller Wasser. Wir leiden wegen der Unfähigkeit der Regierung.«

Flutopfer:

»Der Regen hat in den vergangenen drei Monaten nicht aufgehört. Es gibt keine Arbeit. Wir leben mit unserer Familie in einer Rikscha, weil Wasser durch die Decken unserer Häuser tropft. Wo sollen wir hin? Die Abflüsse laufen über, unsere Höfe laufen mit Abwasser voll. Unsere Häuser und Gassen sind zu einem schwimmenden Mülleimer geworden.«

Pakistan ist eines der anfälligsten Länder der Welt, was Klimaveränderungen angeht. Deshalb gibt es auch eine eigene Klimawandelministerin. Sherry Rehman sprach am Mittwoch von einer »Klimakatastrophe epischen Ausmaßes«. Die pakistanische Regierung hat mittlerweile um internationale Hilfe gebeten. Allein die Provinz Sindh hat eine Million Zelte angefordert, für Menschen, die notdürftig untergebracht werden müssen.

Aber auch viele andere Provinzen haben große Probleme. Insgesamt sind mehr als 30 Millionen Menschen betroffen. Das sind etwa 15 Prozent aller Einwohner. Viele haben alles verlorenihr gesamtes Hab und Gut verloren. Laut den Behörden gab es Hilfslieferungen in die meisten Flutgebiete, zum Beispiel Essen und Zelte. Aber das scheint nicht überall angekommen zu sein.

Flutopfer:

»Schaut euch das Haus an. Die Familie hat neun Kinder und sie haben keinen Ernährer. Es hat die ganze Nacht geregnet und niemand hat sich um sie gekümmert. Um Himmels Willen, irgendjemand sollte ihnen zumindest ein Zelt oder eine Plastikplane für die kleinen Kinder geben. Dieses Kind weint die ganze Nacht. ›Mama, gib mir Milch, gib mir Brot, mir ist kalt, Moskitos stechen‹. Es gibt keinen Strom, kein Trinkwasser.«

Flutopfer:

»Ihr könnt die Häuser sehen. Alles ist zerstört. Der ganze Haushalt, Boxen, Kleidung, nichts konnte gerettet werden. Niemand ist gekommen, um Anteil zu nehmen. Kein Regierungsvertreter ist gekommen, um zu fragen, ob wir unsere Kinder retten konnten, unser Getreide, unser Vieh. Alles ist ruiniert.«

Schon seit Mitte Juli fällt in Pakistan extrem viel Regen, der lässt die Flüsse über die Ufer treten. Diese Amateur-Aufnahmen aus Malakand im Norden des Landes zeigen, mit welcher Kraft das Wasser für Verwüstung sorgt. Wenn erstmal ein zu hoher Wasserstand erreicht ist, reißen die Fluten alles mit.

Mehr als 900 Menschen sind bereits ums Leben gekommen, darunter mehr als 300 Kinder. Zudem wurden laut den Behörden 3000 Kilometer Straßen, 130 Brücken und 495.000 Häuser beschädigt. Und selbst dort, wo bereits Zelte angekommen sind, ist den Menschen oft noch nicht geholfen. Denn wo sollen sie hin?

Flutopfer:

»Wir sammeln unsere Sachen zusammen. Unser Bettzeug, unsere Schränke und alles andere ist hier. Wir helfen uns selbst. Wir haben abgesehen von einem Zelt nichts von der Regierung bekommen. Ich weiß nicht, wo ich es aufstellen soll, weil es immer weiter regnet. Der Regen hat gestern Abend angefangen und es regnet immer noch.«

Und: Die Katastrophe ist längst nicht überstanden, die Monsun-Saison ist noch nicht vorbei. Normalerweise dauert sie bis September