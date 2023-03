Laut der pakistanischen meteorologischen Behörde hatte das Erdbeben in der Hauptstadt Islamabad eine Magnitude von 6,8. Die US-Erdbebenwarte verortete das Epizentrum des mindestens 30 Sekunden anhaltenden Bebens in der nordafghanischen Provinz Badachschan in der Ortschaft Dschurm und gab für den Ort eine Magnitude von 6,5 an. Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam nannte auf seiner Internetseite eine Magnitude von 6,5 und verortete das Beben in einer Tiefe von bis zu 200 Kilometern.