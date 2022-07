Für die blutigen Kämpfe in der Arena werden den Tieren Verletzungen zugefügt, um sie in Angriffsstimmung zu versetzen. Alljährlich gibt es bei den Jagden Dutzende Verletzte. Die Teilnehmer ziehen sich die Verletzungen vor allem durch Stürze zu oder weil die Bullen auf ihnen herumtrampeln. Den letzten Todesfall gab es 2009, als ein Bulle einen Mann am Nacken, im Herzen und in den Lungen aufspießte. Seit dem Jahr 1924 gab es insgesamt 16 Todesopfer.

Auch dieses Jahr protestierten Tierschutzgruppen gegen die traditionsreiche Veranstaltung, die bereits seit 1591 stattfindet, inzwischen aber auch in Spanien umstritten ist. Trotz aller Kritik lockt das Fest unzählige Touristen aus aller Welt, vor allem aus Europa, aus den USA und Australien.