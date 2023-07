Es sind überwiegend junge Männer, bewaffnet mit einer zusammengerollten Zeitung, viele haben sich Mut angetrunken: Vierter Durchlauf der traditionellen Stierhatz im nordspanischen Pamplona. Es geht auch in diesem Jahr wieder darum, die 825 Meter lange Strecke durch die Altstadt zu überstehen, ohne von einem der bis zu 600 Kilogramm schweren Kampfstiere erwischt zu werden.

Das gelang auch heute nicht allen: Zehn Läufer wurden verletzt, sie kamen mit Prellungen in ein Krankenhaus. Einer von ihnen wurde von einem Horn am Arm getroffen. Insgesamt verletzten sich bei dem jahrhundertealten Fest zu Ehren des Stadtheiligen San Fermín seit Montag 22 Männer.



Immer wieder rutschten auch Kampfstiere auf dem Pflaster der Altstadtgassen aus. Tierschützer beklagen, für die Tiere sei die Stierhatz nichts anderes als eine panische Flucht durch für sie völlig ungewohnte Menschenmassen. Es handele sich ebenso wie der Stierkampf selbst um Tierquälerei, die ein Ende haben müsse.

In den vergangenen einhundert Jahren forderte das Spektakel in Pamplona 16 Todesopfer. Der vorerst letzte tödliche Vorfall ereignete sich2009. Das Fest endet am kommenden Freitag.