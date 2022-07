Zum Abschluss der ebenso traditionsreichen wie umstrittenen Stierrennen des »Sanfermines«-Festes sind in Spanien sechs Läufer schwerer verletzt worden. Das achte und letzte Rennen dieses Jahres in Pamplona dauerte kaum mehr als zwei Minuten. Ein Mann wurde von einem Stier auf die Hörner genommen, fünf weitere mussten mit Prellungen oder Knochenbrüchen im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt sind in diesem Jahr fünf Menschen von Stieren aufgespießt worden und wurden unter anderem an Gesäß und im Genitalbereich verletzt, 52 mussten im Krankenhaus behandelt werden, zum Teil mehrere Tage lang.