Ein Pilot der chilenischen Fluggesellschaft Latam ist auf dem Weg von Miami in Florida nach Santiago de Chile erkrankt. Weil es dem Mann so schlecht ging, musste die Boeing 787 in Panama einen außerplanmäßigen Zwischenstopp einlegen. Das Flugzeug änderte wegen des Notfalls seinen Kurs und landete am Hauptstadtflughafen Tocumen in Panama, wie mehrere Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der Latam berichteten. Am Boden sei der Pilot dann trotz medizinischer Betreuung aus bisher unbekannten Gründen verstorben.