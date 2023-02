Panamas größte Müllkippe Riesiges Feuer erzeugt giftige Rauchwolke

Die Rauchwolke, die von mehreren Orten in der Hauptstadt aus zu sehen ist, sei »hochgiftig«, sagte Escobar. »Aber gegen den Rauch können wir nichts machen.« Dem örtlichen meteorologischen Institut zufolge bewegt sich die Giftwolke bei einer Windgeschwindigkeit von etwa 22 Kilometern in der Stunde in Richtung Süden.