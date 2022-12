35 / 35

Sein Lebenswerk nahm Schaden, als Anfang 2022 ein umfassender Bericht zu jahrzehntelangem sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising veröffentlicht wurde. Darin werfen die Gutachter Ratzinger in seiner Zeit als Münchner Erzbischof in vier Fällen Pflichtverletzungen vor. Er soll unter anderem mindestens mitverantwortlich gewesen sein für die Aufnahme eines Priesters, der bereits als pädokriminell bekannt war – und danach im Münchner Erzbistum weiter in der Seelsorge Kinder und Jugendliche missbrauchte. Benedikt bestreitet, von der Vorgeschichte des Mannes gewusst zu haben und ihm sei nicht bekannt gewesen, dass er wieder in der Seelsorge eingesetzt werde. Der emeritierte Papst richtete eine »aufrichtige Bitte um Entschuldigung« an sämtliche Missbrauchsopfer. Er habe große Verantwortung getragen in der katholischen Kirche. »Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen sind.«