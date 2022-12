Als Joseph Ratzinger zum ersten deutschen Papst seit 500 Jahren gewählt wird, ist die Euphorie in Deutschland groß. Im Rückblick wird die Amtszeit von Benedikt XVI. überschattet vom Missbrauchsskandal – mit Folgen für die katholische Kirche.

»Papa Ratzi« titelt eine britische Zeitung, die Bild-Zeitung schreibt: »Wir sind Papst«. Im April 2005 wird Kardinal Joseph Ratzinger zum Pontifex gewählt. Er entscheidet sich für den Namen Benedikt XVI.

2013 tritt er aus gesundheitlichen Gründen zurück – es ist der erste Amtsverzicht eines Papstes seit Jahrhunderten.

Nun, am 31. Dezember 2022, ist Papst Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben.

Der erste deutsche Pontifex seit fast 500 Jahren bei einem Massengottesdienst im Sommer 2005 – zwei Monate nach Ratzingers Wahl an die Spitze der Katholischen Kirche herrscht in Deutschland eine Art Papst-Euphorie. Die Fußstapfen seines Vorgängers, Johannes Paul II. sind groß, der Pole war charismatisch und unter den Gläubigen beliebt. Benedikt dagegen eilt der Ruf des eher scheuen Intellektuellen voraus.

Joseph Alois Ratzinger wurde am 16. April 1927 in Marktl am Inn in Bayern geboren. Die Religion prägte schon seine Kindheit und seinen Werdegang als Professor und als Geistlicher. Vor seinem Pontifikat war Ratzinger langjähriger Präfekt der Glaubenskongregation gewesen, und damit oberster Wächter über die katholische Lehre.

Als Papst sorgt Benedikt auch für kontroverse Diskussionen: 2006 zitiert er bei einer Rede einen byzantinischen Kaiser, der den Islam als Unheilsbringer über die Welt beschreibt. Später entschuldigt sich Benedikt, er sei missverstanden worden.

Papst Benedikt XVi.:

»Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten.«

2010 kommt der jahrzehntelange Missbrauch von Kindern durch katholische Geistliche schrittweise ans Licht. Auch die Vertuschung der Taten stürzt die Katholische Kirche in eine ihrer schwersten Krisen, die bis heute andauert – und auch einen Schatten auf das Wirken von Benedikt XVI. wirft: Zu sexualisierter Gewalt kam es auch während Ratzingers Amtszeit im Erzbistum München und Freising, wie ein Bericht im Jahr 2022 offenbarte.

Ende Januar stellt die Katholische Kirche ein Gutachten zu den Missbrauchsfällen vor. Darin wird auch dem ehemaligen Erzbischof Ratzinger Fehlverhalten vorgeworfen. Im Februar 2022 bittet der emeritierte Papst die Opfer von sexualisierter Gewalt in der Katholischen Kirche um Verzeihung. Vorwürfe der Vertuschung der Übergriffe während seiner Amtszeit in Bayern verneint er jedoch, persönliche Verantwortung übernimmt er nicht – für die Reformbewegung »Wir sind Kirche« zu wenig.

Christian Weisner, Sprecher »Wir sind Kirche«:

»Es ist sicher so, dass Ratzinger viel mehr gegen sexualisierte Gewalt, gegen Missbrauch und Vertuschung in der Kirche getan hat als sein Vorgänger Johannes Paul II. Aber man muss auch sagen, und das ist ein Fakt, 2001 hat er als Präfekt der Glaubenskongregation in Rom alle diese Verbrechen unter das päpstliche Geheimnis gestellt. Und damit hat er lange, lange Jahre alles vertuscht. Im Grunde ist das eine organisierte Vertuschung, die er in Rom gemacht hat, die erst Papst Franziskus aufgelöst hat.«

Wohl vor allem wegen des Missbrauchsskandals ist die Zahl der Kirchenaustritte in Bayern stark angestiegen. 2021 hatten allein im Freistaat mehr als 100.000 Katholiken ihrer Kirche den Rücken gekehrt. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa zufolge könnten es in diesem Jahr noch mehr werden.

Nach seinem Rücktritt 2013 lebte Benedikt XVI. relativ abgeschieden in einem Kloster im Vatikan. Am 28. Dezember 2022 bat Papst Franziskus bei der Generalaudienz um ein »spezielles Gebet« für seinen Vorgänger.

Papst Franziskus:

»Denkt an ihn, er ist sehr krank. Und bittet den Herrn, ihn zu trösten und zu unterstützen in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche – bis zum Ende.«