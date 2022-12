Glockenläuten im Vatikan nach dem Tod von Joseph Ratzinger. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist am Silvestermorgen gegen halb 10 im Alter von 95 Jahren nach langer und schwerer Krankheit gestorben.

Überall auf der Welt trauern Katholiken um ihr ehemaliges Kirchenoberhaupt. Wie hier in Madrid.

»Es ist sehr traurig, er war eine große Persönlichkeit, nicht nur auf religiöser Ebene, sondern auch eine der wichtigsten intellektuellen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts.«

»Papst Ratzinger war ein großartiger Mann, und er hat verstanden, wann es an der Zeit war, das Amt für Papst Franziskus zu verlassen, weil er nicht mehr bei guter Gesundheit war.«

In München läuteten die Glocken der Frauenkirche zu Ehren des ehemaligen Papstes.

»Er war ein relativ konservativer Papst, ganz klar, so würde ich ihn einstufen. Aber er war ein deutscher Papst.«

»Ich hatte gedacht, als er an die Macht gekommen ist, der bringt endlich mal ein bisschen frische Luft in die katholische Kirche und schafft den Zölibat ab. Aber leider hat er mich enttäuscht. Ich hoffe heute immer noch für die ganzen armen Pfarrer, dass das endlich mal abgeschafft wird.«

In Limburg erinnerte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz an Benedikt XVI.

Georg Bätzing, Bischof von Limburg

»Er war ein brillanter Theologe. Wie kaum jemand sonst hat er die Tiefen des Glauben versucht den Menschen versucht deutlich zu machen. Er hat Generationen von Theologiestudierenden geprägt und weit darüber hinaus durch seine Bücher gewirkt. Die bescheidene und demütige Art seines Auftretens ist vielen Menschen in guter Erinnerung geblieben. So war er, dieser Papst.«

Doch es bleiben nicht nur gute Erinnerungen. Benedikts Amtszeit wurde von Missbrauchsskandalen überschattet, die die katholische Kirche in eine tiefe Krise stürzten.

Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München

»Man muss das, was nicht gelungen ist, nicht ausblenden. Das gehört zu einem Leben dazu. Er hat sich dazu auch ausführlich geäußert. Und er, und das darf man nicht vergessen, war ja der erste, der sich mit Missbrauchsopfern auch getroffen hat. Der, vielleicht noch unzureichend aus unserer Sicht heute, nach 20 Jahren, 15 Jahren aber die Dinge in Rom auch stärker angestoßen hat als jeder andere zuvor. Das sollte man, glaube ich, an einem solchen Tag nicht vergessen.«

Ein Sprecher des Vatikan verkündete bereits das Datum für die Beerdigung. Benedikt XVI. soll am kommenden Donnerstag, den 5. Januar um 9:30 Uhr beigesetzt werden.