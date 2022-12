Die Amtszeit von Papst Benedikt XVI. wurde von der Aufklärung eines Missbrauchsskandals überschattet, der die katholische Kirche in eine tiefe Krise stürzte. 2022 geriet dann auch sein eigener Umgang mit Missbrauchsfällen in der Zeit als Erzbischof von München und Freising in die Schlagzeilen. Ein vom Münchner Erzbistum in Auftrag gegebenes Missbrauchsgutachten warf ihm Fehlverhalten in vier Fällen vor. Benedikt war von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising gewesen. In einem öffentlichen Brief entschuldigte er sich im Februar 2022 bei allen Opfern sexuellen Missbrauchs.