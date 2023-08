4 / 7

In Alges, außerhalb von Lissabon wurde anlässlich des Weltjugendtags ein Protestplakat angebracht - und von Kirchenmitarbeitern abgehängt. »Mehr als 4.800 Kinder wurden von der katholischen Kirche in Portugal missbraucht«, steht auf dem Plakat. Ein unabhängiger Ausschuss hatte im Februar nach monatelangen Ermittlungen berichtet, in den vergangenen sieben Jahrzehnten seien in der katholischen Kirche Portugals mindestens 4815 Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Dabei handele es sich um »eine absolute Mindestzahl«, vermutlich habe es viel mehr Fälle gegeben, hieß es in dem Bericht. Die Opfer seien im Schnitt 11,2 Jahre alt gewesen. Papst Franziskus traf sich während seines Portugalbesuchs mit einer Gruppe von Missbrauchsopfern und sprach eine Stunde lang mit 13 Betroffenen. In einem Abendgebet beklagte der Papst den Imageschaden, der durch die Missbrauchsfälle für die katholische Kirche entstanden sei.