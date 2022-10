330.000 kirchliche Missbrauchsopfer in Frankreich – »totale und brutale Gleichgültigkeit«

Innerkirchliche Konflikte blieben bei dem Treffen mit dem Papst offenbar außen vor. Ein Jahr ist es her, dass in Frankreich der Abschlussbericht einer unabhängigen Kommission zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche erschien. Mehr als 200.000 Menschen sollen in den Jahren 1950 bis 2020 von sexualisierter Gewalt betroffen gewesen sein. Der 2500 Seiten lange Bericht legte dar, wie die Kirche über Jahre immer wieder versucht hat, Verbrechen zu vertuschen und Opfer zum Schweigen zu bringen.

Die Kirche habe »eine tiefe, totale und brutale Gleichgültigkeit« an den Tag gelegt, indem sie sich selbst mehr geschützt habe als die Opfer des systemischen Missbrauchs, sagte der Leiter der Kommission, Jean-Marc Sauve, bei Veröffentlichung des Berichts. Etwa 216.000 Minderjährige wurden demnach Opfer sexueller Übergriffe durch Priester oder Ordensleute. Erweitert man den Täterkreis auf kirchliche Angestellte, sind 330.000 Betroffene zu beklagen. Geschätzt 3000 Kleriker wurden zu Tätern.