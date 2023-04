Laut »La Nacion« kann sich Gänswein entscheiden, ob er künftig in Deutschland oder Italien leben will. Seine Zukunft liege aber wohl in jedem Fall außerhalb der Vatikanmauern. Über ein mögliches Amt oder eine Position in Deutschland sagte der Pontifex dem Bericht zufolge nichts.

Ein Sprecher der Erzdiözese wollte den Bericht am Montag nicht kommentieren. »Im Erzbistum Freiburg können wir derzeit nichts dazu sagen«, teilte er mit. Erst vor wenigen Tagen war im Erzbistum eine Missbrauchsstudie veröffentlicht worden, die dem ehemaligen Erzbischof und späteren Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, Vertuschung und schwere Versäumnisse bei der Missbrauchsaufklärung zur Last legt.