Trotz der neuen Mitglieder bleibe es ganz klar eine Synode der Bischöfe, sagte der für die Weltsynode zuständige Kardinal Mario Grech. »Das ist keine Revolution«, sagte der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich. Er hofft, dass durch die Neuerung bei der Zusammensetzung des Gremiums die Kirche besser repräsentiert wird.

Papst Franziskus sagt oft, dass er Frauen mehr in die Führungsebene der Kirche einbinden will. Die Französin Nathalie Becquart, eine Ordensfrau, bekam 2021 als »Untersekretärin« einen Führungsposten in der Bischofssynode. Der Posten ist automatisch mit einem Stimmrecht verbunden – es war also eine Ausnahme.