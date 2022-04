Irina und Albina im Gottesdienst des Vatikans: »Halten wir also in betender Stille inne und beten wir alle in unserem Herzen für den Frieden in der Welt.«

An Ostern geht es, unter anderem, um Frieden und Versöhnung. Wie schwierig das sein kann in Zeiten eines grausamen Krieges direkt vor der europäischen Haustür, das zeigt schon die Kontroverse um die Ostermärsche in diesem Jahr. Und auch Papst Franziskus hat mit einer Geste des Friedens für Ärger gesorgt, den er wohl selbst nicht hat kommen sehen.

»Wir bringen dem Heiligen Stuhl die große Entrüstung aller Ukrainerinnen und Ukrainer in der ganzen Welt zur Kenntnis«, hatte der Kiewer Erzbischof Swjatoslaw Schewtschuk bereits vergangenen Dienstag geschrieben. Der ukrainische Botschafter beim Heiligen Stuhl, Andrej Jurasch, beschwerte sich in ähnlicher Weise.

Bild vergrößern Erstmals wieder seit Beginn der Corona-Pandemie: Kreuzwegandacht am Karfreitag im Kolosseum Foto: IMAGO/VATICAN MEDIA / ipa-agency.net / IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Der Auslöser war eine Versöhnungsgeste, die für den Karfreitagsgottesdienst geplant wurde. Der Feiertag geht dem eigentlichen Osterfest, das Jesus' Auferstehung von den Toten zum Thema hat, voraus. Es geht um Jesus' Hinrichtung und den Weg dorthin, von seiner Verurteilung bis zu seinem Tod am Kreuz ,den Kreuzweg. In Gottesdiensten in christlichen Gemeinden weltweit wird der verschiedenen Stationen gedacht, die Jesus nach dem Text der Bibel auf diesem Weg absolviert, an jeder Kreuzwegstation wird gebetet.

Die Idee: Das Leid der Welt, gemeinsam geschultert Die Idee des Vatikans, der jedes Jahr seinen Kreuzweggottesdienst mit dem Papst im Kolosseum in Rom abhält, war nun, dass einen Teil des Weges zwei Frauen das Kreuz gemeinsam tragen sollten: eine Russin und eine Ukrainerin. Gedacht war das als schönes Symbol – das Leid der Welt, für das das Kruzifix steht, gemeinsam geschultert von Vertretern zweier Nationen, die sich derzeit feindlich gegenüberstehen. Dazu passend der Hintergrund: Verbreitet wurde auch, dass diese Frauen befreundet seien. Die ukrainische Frau ist demnach Irina, eine Krankenschwester, die russische heißt Albina, eine Medizinstudentin. Die beiden haben sich am Poliklinikum in Rom kennengelernt und angefreundet, schrieb die Zeitung »Osservatore Romano«.

Bild vergrößern Freundinnen aus Russland und der Ukraine: Albina und Irina haben sich am römischen Poliklinikum kennengelernt Foto: RICCARDO ANTIMIANI / EPA

Doch die Geste kam bei vielen Ukrainern ganz anders an, als Provokation zur Unzeit. Tenor: Wie soll man sich jetzt versöhnen, da die russischen Truppen, Angreifer in diesem Krieg, immer grausamer in der Ukraine wüten? Angesichts des Mordens in Butscha und der großen russischen Truppenaufmärsche zum Osterwochenende, ist die Geste für viele Ukrainer unerträglich. Mehrere katholische Medien des Landes kündigten an, den Kreuzweg nicht live zu übertragen, wie sonst jedes Jahr. Franziskus jedoch hielt an dem Programmpunkt fest, tatsächlich trugen Irina und Albina das Kreuz ein Stück des Weges gemeinsam.

Neue Textfassung Allerdings wurde kurzfristig der Text der Andacht geändert, wie der Bayerische Rundfunk berichtet . Der Meditationstext der Station lautete demnach nun: »Im Angesicht des Todes sagt Stille mehr als Worte. Halten wir also in betender Stille inne und beten wir alle in unserem Herzen für den Frieden in der Welt.« Geplant war allerdings: »Welche Fehler haben wir begangen? Warum hast du unsere Völker im Stich gelassen?« Fragen, die in die Bitte münden sollten: »Lehre uns Frieden zu schließen, Brüder und Schwestern zu sein, wiederaufzubauen, was die Bomben zerstören wollten.« Die Textänderung dürfte die wenigsten Kritiker zufriedenstellen. Franziskus war es allerdings ein Anliegen, den Krieg nicht außen vor zu lassen. Er selbst betete zum Abschluss der Zeremonie: »Herr (...), entwaffne den bewaffneten Arm, der sich gegen den Bruder erhebt, damit dort, wo der Hass gedeiht, die Eintracht erblüht.«

Bild vergrößern Segen von Papst Franziskus: »Herr, entwaffne den bewaffneten Arm« Foto: IMAGO/VATICAN MEDIA / ipa-agency.net / IMAGO/Independent Photo Agency Int.

An der Prozession und Andacht an dem antiken römischen Bauwerk nahmen tausende Gläubige teil. Die meisten hielten Fackeln in den Händen. In einem Interview mit dem italienischen Sender Rai hatte der Papst auch auf die zahlreichen anderen Konflikte weltweit hingewiesen, die von dem russischen Angriffskrieg überschattet werden. »Syrien, Jemen, dann denken Sie an die vertriebenen, heimatlosen Rohingya«, sagte er. »Es herrscht überall Krieg.« Was den Krieg Russlands gegen die Ukraine angeht, so hat sich das Oberhaupt der katholischen Kirche durchaus kritisch gegenüber Russland positioniert. In einem Gastkommentar im »Corriere della Sera« schrieb er in dieser Woche nicht nur, dass Krieg grundsätzlich »eine Verrücktheit, ein Monster, ein Krebsgeschwür« sei. Er sagte auch, dass zweifellos »die Ukraine angegriffen wurde und es eine Invasion gab«.

Anders als früher äußerte Franziskus im Rai-Interview Verständnis für Rüstungsgeschäfte. »Ich verstehe die Regierenden, die Waffen kaufen. Ich rechtfertige sie nicht, aber ich verstehe sie. Denn wir müssen uns verteidigen«, sagte der 85-Jährige. Er kritisierte »dieses teuflische Muster des gegenseitigen Tötens aus dem Wunsch nach Macht, dem Wunsch nach Sicherheit, dem Wunsch nach vielen Dingen.« Die Kreuzweg-Prozession vom Karfreitag fand erstmals seit drei Jahren wieder als öffentliche Veranstaltung vor Gläubigen statt. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Pontifex die Zeremonie wegen der Coronapandemie auf dem weitgehend leeren Petersplatz im Vatikan begangen. Am Donnerstag hatte Franziskus bereits ein Gefängnis besucht, wo er zwölf Häftlingen symbolisch die Füße wusch. Am Samstag gehen die Osterfeierlichkeiten mit der Osternacht im Petersdom weiter. Sie erreichen am Sonntag ihren traditionellen Höhepunkt, wenn Franziskus die Ostermesse abhält und dann vor den Gläubigen auf dem Petersplatz den Segen »Urbi et Orbi« (»Der Stadt und dem Erdkreis«) spendet.